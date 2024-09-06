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《紅色娘子軍》在京推出十場紀念演出
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2024-09-06 11:06:44
中評社北京9月6日電／據新華社報導，中央芭蕾舞團《紅色娘子軍》首演60周年活動即將迎來最高潮，中芭將於9月16日至26日在北京天橋劇場推出十場紀念演出。1964年9月26日，具有鮮明中國風格的芭蕾舞劇《紅色娘子軍》在北京天橋劇場成功首演。60年來，此劇受邀在美國、俄羅斯、法國、意大利、德國、新加坡等20多個國家和地區上演。2024年，《紅色娘子軍》首演60周年60場巡演啟幕，“以演代慶”將紅色經典的足跡走遍祖國大江南北，至今已在19個城市演出了50場，所到之處引來觀演熱潮。
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