﻿馬克龍任命巴尼耶為法國新總理

中評社北京9月6日電／據大公報報導，據法新社報導：當地時間5日，法國總統馬克龍任命右翼政壇老將米歇爾.巴尼耶為新一任法國總理，希望結束持續近兩個月的政治僵局。極右翼黨派國民聯盟目前不反對巴尼耶出任總理，但極左翼黨派“不屈的法蘭西”表示不滿，並威脅要舉行示威。



馬克龍政府5日發布公報稱，任命巴尼耶為總理是近期持續磋商的結果，巴尼耶的任務是組建一個聯合政府，為國家和人民服務；馬克龍將確保新總理和新政府實現“盡可能穩定”的履職。73歲的巴尼耶是法國政壇老將，來自傳統右翼黨派法國共和黨，曾任法國外交部長、農業部長、環境部長等職務，還曾擔任歐盟負責英國“脫歐”事務的首席談判代表。



法國於6月30日和7月7日舉行兩輪議會選舉，最終左翼聯盟“新人民陣線”獲182席、執政黨聯盟“在一起”163席、國民陣線143席、共和黨68席。7月16日，總理阿塔爾辭職請求獲批准。但由於左中右三派均未獲得絕對多數，新總理人選遲遲未定。“新人民陣線”推舉經濟學家卡斯特茨，但馬克龍拒絕接受。法媒表示，理論上，法國總統可任命任何人擔任總理，但國民議會可通過不信任投票推翻任命，因此馬克龍需要提名一個大多數議員都能接受的人。有分析指，巴尼耶面臨議會分裂、財政緊張等嚴峻挑戰。