特魯多失盟友支持　加拿大或提前大選

中評社北京9月6日電／據大公報報導，據加拿大廣播公司報導：加拿大聯邦眾議院第三大反對黨新民主黨4日宣布終止與總理特魯多領導的自由黨簽署的支援與信任協議。此舉意味著特魯多政府可能被不信任投票推翻，加拿大或將提前舉行大選。



新民主黨黨魁辛格批評自由黨“太軟弱、太自私、太受制於企業利益，無法為中產階級而戰”。他聲稱，新民主黨已為選舉作好準備，會在針對特魯多政府的不信任投票中考慮投下支持票。特魯多回應稱，希望新民主黨繼續專注於為加拿大人提供服務。最大反對黨保守黨則批評辛格的聲明是“炒作”。加媒分析認為，自由黨將繼續與新民主黨談判，或爭取第二大反對黨魁北克集團的支持。



自由黨在2021年加拿大大選中獲勝，但只獲得眾議院338個議席中的154個。為確保得到169個議席的多數支持，自由黨於2022年3月與擁有24個議席的新民主黨達成支援與信任協議，後者同意支持自由黨執政至2025年6月議會休會時，換取自由黨對新民主黨提出議題的支持。



如今新民主黨“毀約”，為加拿大政局增加不確定性。加拿大原定於2025年10月舉行大選，但如果多數議員不支持特魯多政府，或特魯多向加拿大總督提出要求，那麼將提前舉行大選。最新民調顯示，保守黨支持率遠超自由黨，若現在大選有望贏得約210席。