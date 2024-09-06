烏幹達奧運跑手遭男友縱火不治身亡

中評社北京9月6日電／據大公報報導，據《衛報》報導：烏幹達田徑聯合會5日發表聲明說，該國33歲女運動員切普特蓋當天凌晨因嚴重燒傷不治身亡。切普特蓋在今年的巴黎奧運會上參加了馬拉松比賽，獲得第44名，賽後返回受訓地肯尼亞。1日，她遭男友（亦有報導稱為前男友）恩傑瑪潑汽油縱火，全身超過75%的皮膚被燒傷。



肯尼亞媒體透露，這宗悲劇發生在當地時間1日下午，當時切普特蓋帶著孩子從教堂返回肯尼亞特蘭斯恩佐亞縣的家中後，與恩傑瑪發生爭吵。爭吵過程中，恩傑瑪將事先購買的汽油潑在切普特蓋身上並點火。當地警方稱，切普特蓋和恩傑瑪都被燒傷並送往醫院救治。救治切普特蓋的醫生稱，切普特蓋因多器官衰竭死亡。恩傑瑪仍在接受治療。據報導，切普特蓋在肯尼亞購買了一塊土地並自建房屋，以減少受訓期間生活費用，兩人因爭奪這塊土地而產生矛盾。



烏幹達奧委會主席魯卡雷在社交媒體發文說：“我們強烈譴責針對婦女的暴力行為。這種懦弱而愚蠢的行為導致一位偉大的運動員離世。”



近年肯尼亞多次發生針對女運動員的暴力事件。2021年10月，肯尼亞長跑名將蒂羅普在家中被丈夫刺死；2022年4月，肯尼亞長跑運動員穆圖亞在出租屋內窒息身亡，其男友有重大作案嫌疑。