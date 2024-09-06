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習近平同剛果（布）總統薩蘇會談
http://www.CRNTT.com   2024-09-06 13:10:13


　　中評社北京9月6日電／據新華社報導，9月6日上午，國家主席習近平在人民大會堂同來華出席中非合作論壇北京峰會並進行國事訪問的剛果（布）總統薩蘇舉行會談。

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