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國際月球科研站擴大全球合作“朋友圈”
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2024-09-06 13:15:43
中評社北京9月6日電／據新華社報導，9月5日，中國國家航天局與塞內加爾航天局簽署《關於國際月球科研站合作的協定》，深空探測實驗室與來自瑞士、塞爾維亞、阿聯酋、印尼等國家的10個研究機構簽署《關於國際月球科研站合作諒解備忘錄》。當日，第二屆深空探測（天都）國際會議開幕式在安徽省黃山市舉行。
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