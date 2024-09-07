中評現場：抵達甘孜高原　台胞直呼“好美”

酷似飛船的稻城亞丁機場（中評社 馬一鳴攝） 中評社甘孜9月7日電（助理記者 馬一鳴）9月6日一早，兩岸媒體人從成都雙流機場出發，大約一個小時後落地稻城亞丁機場，此次全國台聯兩岸媒體人四川行的甘孜之旅正式開啟。



甘孜的藏語意為“潔白美麗”。甘孜古為羌地，唐屬吐蕃，元初設立土司制度，清末改土歸流。甘孜藏族自治州是新中國建立的第一個專區級少數民族自治州，是全國第二大涉藏地區重要組成部分。全州幅員面積14.97萬平方公里。轄18個縣（市），289個鄉（鎮、街道）、2181個行政村，常住人口110.74萬人，有藏、漢、回、彝等41個民族，其中藏族人口占78.97%。



甘孜州是全球景觀類型生態系統類型和生物物種最為豐富的地區之一，不僅保存有大量古老的生物類群，而且演化了眾多新的物種，是中國原生生態系統保留最完好、自然垂直帶最完整以及全球溫帶生態系統最具代表性的地區。是國家“三江源”的重要組成部分，有“中華水塔”之稱，境內江河湖泊眾多、水系發達，長江上游重要的幹流金沙江、支流雅礱江和大渡河流經州內18個縣（市）。有野生動物652種、植物5223種，是世界天然物種重要基因庫。有各級自然保護地6類83個。其中，自然保護區44個，森林公園11個，濕地公園17個，風景名勝區6個，地質公園3個，自然遺產地2個。



飛往高原的航線總是會讓人感嘆自然之美，在飛行過程中，貢嘎雪山穿過雲層映入眼簾，美不勝收。據悉，參訪團一行所落地的機場——稻城亞丁機場，海拔4411米，是全世界海拔最高的民用機場，機場外型酷似飛船，吸引了在場兩岸媒體人紛紛打卡拍照。來自台灣的影視人邱慶齡不禁感嘆道：“這邊真的太美了！我很期待接下來的行程，因為聽說這裡是中國最美的地方。”他還表示，希望有更多的台灣台胞能夠來到這裡，感受這裡的美。



中評社記者在現場還觀察到，由於高原機場地理位置高，氣溫低，現場的媒體人紛紛拿出了事先準備好的衝鋒衣和保暖羽絨服。同時，兩岸媒體人也接受到了來自甘孜藏族自治州藏族同胞的禮遇，他們為大家獻上了“哈達”。為了幫助參訪團成員適應高海拔的地理環境，主辦方貼心為大家準備了充足的氧氣罐，在現場可以聽到此起彼伏的“吸氧聲”。



此次四川行活動中，來自兩岸的媒體人將去往甘孜藏族自治州稻城縣、鄉城縣、得榮縣以及成都市進行參訪采風，從川西地區走到“天府之地”，用腳步丈量甘孜高原，眼觀自然風光，用鏡頭記錄四川的風土人情，瞭解該地區的鄉村振興、生態治理、經貿交流現狀，參訪大國工程基地，感受其歷史文化、民族團結和科技進步。

