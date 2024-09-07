李強總理：中非經貿合作是重要基石

國務院總理李強（中評社 海涵攝） 中評社北京9月7日電（記者 海涵）9月6日上午，國務院總理李強在國家會議中心出席第八屆中非企業家大會開幕式並致辭。



李強表示，習近平主席在中非合作論壇北京峰會開幕式上發表主旨講話，宣布一攬子對非務實合作新舉措，結合中國自身現代化建設經驗，就中非攜手推進現代化、引領“全球南方”現代化等提出重大倡議，充分彰顯了中國式現代化的世界意義和時代價值。中非友誼厚重堅實，在實現現代化的道路上，中國願同非洲國家互學互鑒、互幫互助、並肩前行。



李強指出，中非經貿合作是中非合作的重要基石，近年來取得豐碩成果，為中非攜手推進現代化提供了有力支撐。中非要更加緊密團結協作，推動經貿合作向更深層次、向更高水平發展。一是進一步加強市場對接。中國將擴大對最不發達國家單邊開放，拓展非洲農產品輸華“綠色通道”，願同非洲持續推進相互開放，加快商簽共同發展經濟夥伴關係框架協定，不斷促進貿易投資便利化。二是進一步推動產業融合。中國願同非洲不斷深化產業鏈合作，更好實現產業互促、利益共享、發展共進，更深度融入全球產業鏈供應鏈，共同維護產供鏈穩定暢通。三是進一步強化創新驅動。中方願同非方加強數字經濟、人工智能、新能源等領域合作，共同培育發展新動能，發掘更多新的經濟增長點。



李強表示，企業家是社會生產組織者、社會財富創造者、社會進步推動者，善於把市場變化的不確定性變成市場實現的確定性，這在變亂交織、充滿不確定性的當今世界尤其需要、尤為寶貴。希望廣大中非企業家更好展現智慧與擔當，從變局中把握不變，從挑戰中發現機遇，主動順應時代潮流，堅定不移深化合作，為推動中非乃至全球發展發揮更大作用。把企業發展與合作融入中非友好大局，積極面向發展和民生急需加大投入，讓合作成果更多惠及雙方人民。

