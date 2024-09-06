中非合作論壇共同主席國外長共見記者

中評社北京9月6日電／據新華社報導，9月5日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同中非合作論壇非方現任共同主席國塞內加爾外長法勒、下任共同主席國剛果共和國外長加科索共同會見中外記者並答問。



王毅說，今天上午，中非合作論壇北京峰會盛大開幕。中非友好大家庭時隔6年再聚北京，共襄盛舉，意義重大，影響深遠。峰會期間，中非雙方圍繞“攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體”這一主題，回顧總結了中非友好歷程，高度評價論壇成果落實進展，就加強中非全方位合作達成明確政治共識，一致通過了《北京宣言》和《行動計劃》兩份重要文件。各方一致認為，峰會取得了圓滿成功，主要成果體現在四個方面。



一是中國與非洲建交國實現戰略夥伴關係全覆蓋。峰會期間，中方總共與30個國家建立或提升了戰略夥伴關係。中國同53個非洲戰略夥伴並肩站在一起，必將為促進中非人民福祉、維護世界和平穩定發揮更大作用。



二是中國與非洲的整體關係提升為新時代全天候命運共同體。經過近70年辛勤耕耘，中非關係處於歷史最好時期。從新型夥伴關係，到全面戰略合作夥伴關係，再到新時代全天候命運共同體，中非關係水平不斷提升，定位更加清晰，內涵更加豐富，彰顯了中非28億多人民在百年變局中風雨同舟、攜手同行的堅定意志，書寫了構建人類命運共同體宏偉事業的全新篇章。