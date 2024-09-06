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美總統之子亨特就9項稅務指控罪名認罪
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2024-09-06 20:13:19
中評社北京9月6日電／據央視新聞報導，當地時間9月5日，美國總統拜登之子亨特·拜登就其聯邦稅務案的9項指控罪名認罪。
此前，亨特·拜登於去年12月被指控犯有9項聯邦稅務罪，其中包括沒有申報和繳納稅款、逃稅以及提交虛假或欺詐性納稅申報單，9項罪名中有3項重罪和6項輕罪。起訴書稱，亨特·拜登在2016年至2019年的四年內未能繳納至少140萬美元的聯邦稅，並通過在2020年2月左右提交虛假申報表來逃避2018稅年的稅收評估。
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