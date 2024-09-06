中非：“同路人才是真朋友”

中評社北京9月6日電／據新華社報導，在5日舉行的中非合作論壇北京峰會開幕式上，習近平主席用非洲諺語“同路人才是真朋友”道出中非關係歷久彌堅的根之所系、中非合作堅定前行的根本所在。這與中國古語“交得其道，千里同好”異曲同工。志同道合方為真朋友，中非在現代化征程上攜手同行，是共促發展的合作者，更是振興路上的同路人。



中非是同路人，同走的是追求發展繁榮之路。中非雙方將“一帶一路”倡議、全球發展倡議同非盟《2063年議程》及非洲各國發展戰略有機對接，以共同發展凝聚中非合作動能。中國一直堅定支持非洲探索自主發展道路，聚焦非洲工業化、農業現代化、人才培養等重點領域，推動中非合作向更高水平、更深層次、更寬領域發展，真正想非洲之所想，急非洲之所急，契合非洲現代化發展所需，以實際行動支持非洲發展繁榮。



中非是同路人，同走的是奔向現代化之路。中國和非洲占世界總人口的三分之一，沒有中非的現代化，就沒有世界的現代化。中國正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，非洲正朝著非盟《2063年議程》描繪的現代化目標穩步邁進。中非要攜手推進公正合理的現代化、開放共贏的現代化、人民至上的現代化、多元包容的現代化、生態友好的現代化、和平安全的現代化，必將掀起“全球南方”現代化熱潮，譜寫構建人類命運共同體的嶄新篇章。



當今世界，發展中國家紛紛獨立自主探索現代化道路，匯聚成一股不可阻擋的時代潮流。非洲國家正經歷新的覺醒，探索符合本國國情的發展道路、把前途和命運掌握在自己手中的決心更加堅定。在這一新的歷史進程中，中國與非洲兄弟堅定站在一起。正如習近平主席所說，現代化道路上一個都不能少，一國都不能掉隊。28億多中非人民凝聚起磅礴力量，共同探索符合自身特點的現代化道路，必將繪就人類社會發展史上的嶄新畫卷。



