攜手共築新時代全天候中非命運共同體

中評社北京9月6日電／據新華社報導，這是中非關係史上新的里程碑——金秋時節，中非領導人齊聚北京，共襄中非合作論壇北京峰會盛舉，共商新時代中非友好合作大計。習近平主席在峰會開幕式上發表主旨講話，著眼加速演進的世界百年變局，提議將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體，宣布中非攜手推進現代化的一系列重大舉措，擘畫了中非關係發展新藍圖。講話高瞻遠矚、內涵豐富，引領中非在現代化新征程上闊步前行，開辟中非關係更加壯麗的前景。



根之茂者其實遂。中非友好交往源遠流長。特別是新時代以來，雙方秉持真實親誠理念，以元首外交為引領，推動中非關係開啟“加速度”、中非合作駛上“快車道”、中非命運共同體建設邁上新台階。經過近70年辛勤耕耘，中非關係正處於歷史最好時期。鑒往事，知來者。習近平主席從歷史發展中汲取智慧，在時代大潮中引領航向，提議將中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體。確定中非關係新定位，是應對百年未有之大變局的時代要求，是新形勢下加強中非合作的現實需求，也是中非領導人和中非人民的共同願望。新時代，新定位，新希望。站在新的歷史起點，根植於傳統友好、彰顯於合作共贏、壯大於與時偕行的中非命運共同體，前景光明、大有可為。



志合者，不以山海為遠。中非關係發展的每一個關鍵時期，雙方都能登高望遠，找到合作新的契合點和增長點，推動雙方關係實現新的跨越。當前，中國正堅定不移以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，非洲也正經歷新的覺醒，朝著非盟《2063年議程》描繪的現代化目標穩步邁進。肩負各自發展重任，中非如何團結協作、共逐現代化之夢？習近平主席以“六個現代化”作出回答——攜手推進公正合理、開放共贏、人民至上、多元包容、生態友好、和平安全的現代化。“六個現代化”體現著對現代化規律和時代潮流的深刻把握，貫穿著三大全球倡議的核心要義，與“責任共擔、合作共贏、幸福共享、文化共興、安全共築、和諧共生”的中非命運共同體理念一脈相承，為中非攜手推進現代化指明了努力方向和實現路徑。