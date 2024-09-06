日本“米荒”現狀：政府發聲難解消費者不安

日本“米荒”持續（日本新潟電視台）（圖源：海外網） 中評社北京9月6日電／據海外網報導，日本《西日本新聞》9月6日發布題為《日本“米荒” 食品穩定供應工作是否充分》的文章，介紹日本“米荒”現狀及主要原因。



《西日本新聞》表示，日本全國大米供應緊張，價格不斷上漲，許多超市的大米貨架空空如也，購買數量也被限制。日本農林水產相阪本哲志雖然稱，新米上市後供應緊張狀況會得以緩解，但難以抹除日本消費者的不安情緒。



由於歷史性的日元貶值，日本7月的消費者物價指數同比上漲2.7%，米價則上漲17.2%。《西日本新聞》認為，庫存減少是其主要原因之一。日本農林水產省數據顯示，6月底大米的民間庫存量為156萬噸，比2023年減少了41萬噸，是1999年有統計以來的最低水平。農林水產省認為這一庫存量是足夠的，但事實情況是，訪日遊客激增，大米需求量隨之增加，且地震及台風預警頻出，民眾不斷囤積大米，這些都令大米的供應日益緊張。



面對突如其來的“米荒”局面，日本政府是否需投放儲備米一事被提上議程。儘管大阪府知事呼籲盡快投放，但政府未做回應，或許認為目前尚無釋放的必要。



米價上漲雖對生產農戶有利，但令普通民眾家庭負擔加重。《西日本新聞》認為，如果米價持續大幅上漲，政府應考慮投放儲備米。日本5月新修訂的《食品、農業、農村基本法》提到，優質食品需以合理價格穩定供應，確保每位民眾都能獲得，但目前日本“米荒”窘境顯然與此相悖。日本政府需吸取教訓，未來致力於建立穩定的食品生產和供應體系。