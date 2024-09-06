開啟中非共逐現代化之夢新征程

中評社北京9月6日電／據新華社報導，金秋送爽，萬物生輝。2024年中非合作論壇北京峰會盛大啟幕。5日上午，習近平主席在峰會開幕式上發表主旨講話，宣布中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體，將實施中非攜手推進現代化十大夥伴行動，為深化中非團結合作擘畫新藍圖，開辟新路徑。



中非友好源遠流長，雙方合作碩果累累：蒙內鐵路穿越遼闊草原，非洲疾控中心總部大樓拔地而起；中國連續15年保持非洲第一大貿易夥伴國地位，中國企業過去3年為非洲創造超過110萬個就業崗位……站在新的起點，最大發展中國家攜手發展中國家最集中的大陸共逐現代化之夢，承載著中非人民對更美好生活的共同向往，是雙方構建高水平中非命運共同體的共同選擇。



實現現代化是世界各國不可剝奪的權利。沒有中非的現代化，就沒有世界的現代化。深刻把握現代化內涵與規律，習近平主席提出中非要攜手推進公正合理、開放共贏、人民至上、多元包容、生態友好、和平安全的“六個現代化”。



乘東風而直上，行大道以致遠。眼下，中國正堅定不移以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，非洲正朝著非盟《2063年議程》描繪的現代化目標穩步邁進，中非攜手合作、團結奮進正迎來新的歷史機遇。習近平主席在主旨講話中提出中非攜手推進現代化十大夥伴行動，涵蓋文明互鑒、貿易繁榮、產業鏈合作、互聯互通、發展合作、衛生健康、興農惠民、人文交流、綠色發展、安全共築等各個領域，為中非友好合作事業注入新的強大動力。



非洲諺語有雲：“同路人才是真朋友”。此次峰會期間，中非雙方一致表達了推動高質量共建“一帶一路”，落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議的共同意願，通過了《關於共築新時代全天候中非命運共同體的北京宣言》《中非合作論壇－北京行動計劃（2025－2027）》。中非雙方同心同向、攜手並肩，必將凝聚起28億多中非人民的磅礴力量，掀起全球南方的現代化熱潮，譜寫構建人類命運共同體的嶄新篇章。



