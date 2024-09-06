韓國2025年國防預算或創紀錄

韓國海軍蔚山級護衛艦“釜山”號（圖源：中國國防報） 中評社北京9月6日電／據中國國防報轉編韓國媒體報導，9月2日，韓國國防部向國會提交2025年國防預算草案，預算總額達61.59萬億韓元（約合463億美元），相比2024年增加3.6%。如果獲得批准，意味著韓國國防預算首次突破60萬億韓元。在經濟形勢嚴峻、財政收入減少的背景下，韓國大幅增加國防預算，反映出其持續擴軍備戰的意圖。



報導稱，長期以來，在法國、英國、日本和德國等一些安全威脅較低的國家，國防預算GDP占比約為1%至2%；而在以色列、波蘭等處於衝突、對峙狀態或周邊安全威脅較多的國家，這一數字則超過3%。近年來，包括美國、德國、法國在內的多個國家，均在政府預算緊縮的情況下加大國防投入，日本也計劃在2027年前將其防衛預算GDP占比提升至2%。



在此背景下，韓國認為必須顯著增加國防預算，加快提升國防實力。在2025年國防預算中，43.52萬億韓元將用於國防運營，同比增長4.2%；18.07萬億韓元將用於採購武器裝備和提升防衛能力，同比增長2.4%。總體上看，韓國國防預算的重點投向明確。



一是加強“韓國型三軸體系”能力建設。“韓國型三軸體系”由“殺傷鏈”“韓國型導彈防禦系統”“大規模懲戒報復作戰”三部分組成。2025年，韓軍計劃為“韓國型三軸體系”投入6.16萬億韓元，其中3.2萬億韓元用於採購F－35A隱形戰鬥機等“殺傷鏈”打擊平台，此舉是為落實2023年12月韓美簽署的購買20架F－35A戰鬥機協議；1.53萬億韓元用於發展遠程地對空導彈系統，以進一步完善“韓國型導彈防禦系統”；0.62萬億韓元用於“大規模懲戒報復作戰”項目，包括升級特種作戰直升機等。此外，還計劃投入1萬億韓元用於生產國產KF－21戰鬥機，以落實今年6月韓國航空航天工業公司與政府簽署的生產20架KF－21的合同。



二是推動多領域作戰力量建設。韓軍將在地面、海上、空中、太空、網絡、電磁等多個領域加大投入，具體包括：在地面領域，部署“反炮兵定位雷達”－2型、230毫米多管火箭炮、K系列坦克及輪式裝甲車，以增強在縱深區域的精確打擊和機動作戰能力；在海上和登陸領域，部署蔚山級護衛艦、金雕級快速巡邏艇和攻擊型直升機等，以提升師級部隊的遠程立體高速登陸作戰能力，增強艦隊的對艦、對空和對地打擊能力；在空中領域，將推動KF－21戰鬥機投入實戰，並對KF－16和F－15K戰鬥機進行技術升級，以確保占據空中優勢，提高對戰略目標的打擊能力。



三是加強國防領域人工智能應用。韓軍正轉變以兵力為主的傳統戰鬥方式，持續推進部署中高空無人偵察機，加強對核心目標的監視能力。同時，強化尖端無人體系，包括個人戰場可視化系統、無人偵察車等，發展基於人工智能的有人／無人綜合作戰系統，不斷擴充智能型部隊，將前沿科技應用拓展到國防領域。

