中評社北京9月6日電／據新華社報導，美國總統拜登之子亨特·拜登5日對全部9項稅務犯罪指控認罪，其中包括3項重罪。



起訴書顯示，亨特過去數年沒有繳納至少140萬美元稅款。他此前一直拒絕認罪。相關裁決預計於12月舉行，亨特可能面臨最高17年監禁和超過130萬美元的罰款。



亨特今年6月被裁定關聯非法持槍三項重罪罪名成立，成為美國史上首名遭定罪的在任總統子女。