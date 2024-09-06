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拜登之子認罪
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2024-09-06 19:57:43
中評社北京9月6日電／據新華社報導，美國總統拜登之子亨特·拜登5日對全部9項稅務犯罪指控認罪，其中包括3項重罪。
起訴書顯示，亨特過去數年沒有繳納至少140萬美元稅款。他此前一直拒絕認罪。相關裁決預計於12月舉行，亨特可能面臨最高17年監禁和超過130萬美元的罰款。
亨特今年6月被裁定關聯非法持槍三項重罪罪名成立，成為美國史上首名遭定罪的在任總統子女。
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