我國可重復使用試驗航天器成功著陸

中評社北京9月6日電／據新華社報導，我國在酒泉衛星發射中心成功發射的可重復使用試驗航天器，在軌飛行268天後，於9月6日成功返回預定著陸場。此次試驗的圓滿成功，標誌著我國可重復使用航天器技術漸趨成熟，後續可為和平利用太空提供更加便捷、廉價的往返方式。