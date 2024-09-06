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我國可重復使用試驗航天器成功著陸
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2024-09-06 20:10:25
中評社北京9月6日電／據新華社報導，我國在酒泉衛星發射中心成功發射的可重復使用試驗航天器，在軌飛行268天後，於9月6日成功返回預定著陸場。此次試驗的圓滿成功，標誌著我國可重復使用航天器技術漸趨成熟，後續可為和平利用太空提供更加便捷、廉價的往返方式。
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