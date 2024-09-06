中非那些相融相通的諺語典故

中評社北京9月6日電／據新華社報導，中非雖然遠隔萬里，卻有不少諺語典故意涵相通、理念相近。習近平主席在多個場合引用這些諺語典故來闡述中非友誼的源遠流長、歷久彌堅，強調中非加強團結合作，既有深厚的人文基礎，又有很強的現實必要。



在中非合作論壇北京峰會舉行之際，新華社推出系列短評，回顧習近平主席引用諺語典故對中非關係作出的精彩論述，讓讀者感悟中非的理念相通、命運相連。跨越千山萬水的思想共鳴，見證了中非“合抱之手”越握越緊，指引著雙方攜手在現代化新征程上昂首闊步、不斷前進。



“同路人才是真朋友”



在5日舉行的中非合作論壇北京峰會開幕式上，習近平主席用非洲諺語“同路人才是真朋友”道出中非關係歷久彌堅的根之所系、中非合作堅定前行的根本所在。這與中國古語“交得其道，千里同好”異曲同工。志同道合方為真朋友，中非在現代化征程上攜手同行，是共促發展的合作者，更是振興路上的同路人。



中非是同路人，同走的是奔向現代化之路。中國和非洲占世界總人口的三分之一，沒有中非的現代化，就沒有世界的現代化。中國正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，非洲正朝著非盟《2063年議程》描繪的現代化目標穩步邁進。中非要攜手推進公正合理的現代化、開放共贏的現代化、人民至上的現代化、多元包容的現代化、生態友好的現代化、和平安全的現代化，必將掀起“全球南方”現代化熱潮，譜寫構建人類命運共同體的嶄新篇章。



“河有源泉水才深”



中非關係為什麼好？中非友誼為什麼深？習近平主席曾引用非洲諺語“河有源泉水才深”作了貼切又生動的回答。這句非洲諺語與中國古詩句“問渠那得清如許？為有源頭活水來”有著相似的意涵，也都揭示了根本原因：中非友好既有深厚的歷史淵源，又有不竭的動力源泉。