21部門聯合發文　一起關愛保護流動兒童

山東菏澤市“小荷學堂——暑期留守兒童關愛項目”，孩子們在做紙杯火箭小實驗。（圖源：新華社） 中評社北京9月6日電／據新華社報導，近日，民政部、教育部、住房城鄉建設部、國家衛生健康委等21個部門聯合印發《加強流動兒童關愛保護行動方案》（以下簡稱《行動方案》），這是國家層面首個面向流動兒童群體專門制定的關愛保護政策文件，引發社會廣泛關注。流動兒童群體如何界定、《行動方案》提出了哪些行之有效的保障舉措和目標計劃、在促進流動兒童群體更好融入城市方面有哪些考量……熱點問答帶你一起瞭解。



什麼是流動兒童？



在民政部日前召開的2024年第三季度例行新聞發布會上，民政部兒童福利司司長郭玉強介紹，流動兒童是伴隨經濟社會快速發展和人口流動性增大出現的一類兒童群體。



目前流動兒童群體數量規模龐大，關愛服務需求多樣。他們長期隨同外出務工父母異地生活學習，與居住地兒童相比，在教育、醫療、生活保障等基本公共服務均等化方面容易遇到障礙，部分兒童面臨監護能力不足、心理健康關愛不足、精神文化產品供給不足、城市和社區融入困難等問題。



基於加強流動兒童權益保障的現實需要，民政部經過深入調研論證，提出了“推進流動兒童均等享有基本公共服務、聚焦流動兒童需求加強特殊關愛服務”的基本工作思路，在20個部門支持下，研究起草了《行動方案》並聯合印發執行。



《加強流動兒童關愛保護行動方案》有何亮點？



作為國家層面首個面向流動兒童群體專門制定的關愛保護政策文件，郭玉強介紹，《行動方案》主要有5個方面創新點，概括起來就是有五個“首次”：



一是首次將流動兒童群體納入國家關愛保護範圍；

