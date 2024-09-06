譜寫構建人類命運共同體的嶄新篇章

中評社北京9月6日電／據人民日報報導，9月5日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式並發表主旨講話。習近平主席宣布，中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體，將實施中非攜手推進現代化十大夥伴行動。這為中非攜手推進現代化、助力全球南方現代化指明方向、明確路徑。接受記者採訪的與會人士表示，習近平主席的主旨講話擘畫了中非攜手推進現代化的新藍圖，描繪了中非團結進步的新前景，反映了28億多中非人民的共同心聲，為譜寫構建人類命運共同體的嶄新篇章注入了重要動力。



“攜手構建新時代全天候非中命運共同體符合我們對多邊主義的期待、對共同發展的渴望”



“經過近70年的辛勤耕耘，中非關係正處於歷史最好時期。面向未來，我提議，將中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體！”習近平主席的講話贏得現場嘉賓陣陣掌聲。



喀麥隆農業和鄉村發展部部長加布裡埃爾·姆拜羅貝表示，習近平主席宣布中非關係新定位令他備感振奮，“非中關係新定位有助於雙方進一步深化合作，助力包括喀麥隆在內的非洲國家實現現代化。”



“習近平主席在此次峰會上宣布提升中非關係整體定位，有助於繼續深化包括岡比亞在內的非洲國家與中國之間的友好關係。”岡比亞財政與經濟事務部部長凱塔說，中國是非洲具有重要戰略意義的夥伴。岡中關係不斷向前發展。在岡比亞，中國企業承建了許多公路、橋梁等項目，完善了國家交通網，受到岡比亞人民歡迎。



“習近平主席的主旨講話非常有感染力。”馬里外交和國際合作部部長阿卜杜拉耶·迪奧普表示，非中關係整體定位提升至新時代全天候非中命運共同體，將為雙方帶來更多發展機遇，進一步造福非中人民。