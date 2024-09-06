非洲領導人：做全天候朋友　逐現代化之夢

中評社北京9月6日電／據新華社報導，多位非洲領導人5日在出席中非合作論壇北京峰會開幕式時發表致辭，高度評價非中深厚傳統友誼和中非合作論壇成立以來的積極成果，高度讚賞習近平主席提出的中非攜手推進現代化“十大夥伴行動”，指出中國是非洲全天候的朋友，願與中方共逐現代化之夢。



中非合作論壇共同主席國塞內加爾總統法耶說，中非合作論壇建立在對話、相互尊重和共建基礎上，樹立了構建卓有成效的夥伴關係典範。“我對習近平主席的遠見卓識、充滿活力的領導力以及對落實中非合作論壇會議成果的高度重視表示高度讚賞。”習近平主席在峰會開幕式上宣布的中非攜手推進現代化十大夥伴行動，進一步證明了中方一貫致力於加強非中合作。法耶說，共建“一帶一路”倡議為推動非洲基礎設施建設特別是港口、機場、公路和鐵路等方面的發展作出巨大貢獻。他表示，塞內加爾支持習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議。



非盟輪值主席國毛里塔尼亞總統加茲瓦尼說，中非合作論壇為鞏固和發展非中夥伴關係搭建有效機制和高水平平台，非中夥伴關係已成為南南合作的典範。非中合作建立在友誼、尊重、互利的基礎上，開辟了團結合作、加快共同發展的新道路。非洲國家將與中國共同推進現代化建設，共築高水平非中命運共同體。在共建“一帶一路”框架下，中國加大對非投資，尤其在基礎設施、能源、數字化等領域，滿足了非洲國家的迫切需求。中國的支持有助於非洲國家實現安全、穩定和發展，提升非洲在國際舞台上的話語權。



非洲次區域代表南非總統拉馬福薩說，中非合作論壇是幫助非盟落實《2063年議程》的重要論壇，此次峰會反映了非中攜手推動非洲大陸現代化建設、實現發展進步的共同意願。“十大夥伴行動”與非洲發展議程高度契合，可以幫助非洲推動跨境跨區域互聯互通，實現融合發展。習近平主席宣布中非關係新定位，體現了中國對非洲大陸及非洲各國關係的高度重視。中國與非洲人民的友誼和團結源遠流長。“我們感謝中國長期以來致力於與非洲大陸擴大合作、協同發展。感謝您，習近平主席！”