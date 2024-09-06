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《本草綱目》第一卷完整德譯本首次在德出版
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2024-09-06 20:03:09
中評社北京9月6日電／據新華社報導，《本草綱目》第一卷完整德譯本近日在德國出版發售。該譯本譯者、日耳曼學領域中國學者周恒祥告訴新華社記者，這是在德語地區國家首次出版基於完整的中文原文的《本草綱目》分卷譯本，該譯本的出版將有助德語讀者更好地瞭解中醫藥學基礎理論，推動中德文化交流。
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