《本草綱目》第一卷完整德譯本首次在德出版

中評社北京9月6日電／據新華社報導，《本草綱目》第一卷完整德譯本近日在德國出版發售。該譯本譯者、日耳曼學領域中國學者周恒祥告訴新華社記者，這是在德語地區國家首次出版基於完整的中文原文的《本草綱目》分卷譯本，該譯本的出版將有助德語讀者更好地瞭解中醫藥學基礎理論，推動中德文化交流。