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中海軍陸戰隊將赴巴西參加多國聯演
http://www.CRNTT.com   2024-09-06 20:04:01


　　中評社北京9月6日電／據新華社報導，記者5日從國防部獲悉，應巴西軍隊邀請，中方將於近期派出海軍陸戰隊分隊赴巴西參加“弗莫賽行動－2024”多國聯合演習。

　　此次演習課題為“聯合登陸與抗登陸作戰演練”，旨在深化中國與各參演國軍隊之間的友誼與合作，提升共同應對安全風險挑戰的能力。

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