【
大
中
小
】 【
打 印
】
中海軍陸戰隊將赴巴西參加多國聯演
http://www.CRNTT.com
2024-09-06 20:04:01
中評社北京9月6日電／據新華社報導，記者5日從國防部獲悉，應巴西軍隊邀請，中方將於近期派出海軍陸戰隊分隊赴巴西參加“弗莫賽行動－2024”多國聯合演習。
此次演習課題為“聯合登陸與抗登陸作戰演練”，旨在深化中國與各參演國軍隊之間的友誼與合作，提升共同應對安全風險挑戰的能力。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
巴西二季度經濟環比增長1.4%
(2024-09-04 16:19:19)
巴西華僑華人：為下一個黃金50年貢獻力量
(2024-08-30 12:00:51)
巴西記者參訪湖北 感受蓬勃發展動能
(2024-08-28 12:52:56)
王小洪同巴西司法與公共安全部長通話
(2024-08-23 15:51:54)
巴外交部舉辦慶祝中巴建交50年周年研討會
(2024-08-17 15:59:57)
中巴建交50年：從南南合作典範到大國關係
(2024-08-16 16:48:05)
攜手打造中巴關係下一個“黃金50年”
(2024-08-16 11:24:20)
“期待巴中繼續加強農畜產品合作”
(2024-08-14 18:02:05)
巴西期待將更多高品質肉端上中國餐桌
(2024-08-11 17:38:42)
從貧民窟走出的巴西“體操女王”
(2024-08-11 17:26:20)