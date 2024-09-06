人流物流活躍度提升　經濟“脈動”顯活力

中評社北京9月6日電／據新華社報導，根據中國物流與採購聯合會和京東集團9月5日聯合發布的數據，2024年8月份中國電商物流指數為114.2點，較上月回升0.1點。近期，多項數據顯示，我國人流和物流的活躍度顯著增加：8月份中國物流業景氣指數環比回升0.5個百分點，暑期鐵路、航空等旅客發送量再創歷史新高……“流動的中國”盡顯澎湃活力，工業裝備製造業活力提升，經濟運行新動能不斷走強。



交通運輸部數據顯示，7月1日至8月31日，全社會跨區域人員流動量累計約109.17億人次，日均1.76億人次，較去年同期增長3.8%。



分方式來看，鐵路客運量累計8.87億人次，同比增長6.7%，日均發送旅客1431.2萬人次，創暑運旅客發送量歷史新高；公路人員流動量達到98.19億人次，日均1.58億人次，比去年同期增長3.77%；民航旅客運輸量也創歷史新高，全民航累計運輸旅客1.4億人次，日均228.9萬人次，比2019年增長17.7%，比2023年增長12.3%。



暑運數據背後是流動的活力。中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱“國鐵集團”）運輸部負責人表示，今年暑期鐵路學生流、旅遊流、探親流等客流叠加，旅客出行需求旺盛，客流保持高位運行。對此，鐵路部門加大旅遊列車開行力度，串聯起主要旅遊城市，打造消費新場景，有效助力了旅遊經濟、銀發經濟發展。池州至黃山高鐵、日蘭高鐵莊寨至蘭考段、蘭張高鐵蘭州至武威段等新線暑運“首秀”表現亮眼，客流呈現強勁增長態勢，極大便利了沿線群眾出行，激活了沿線文旅資源。



航空運輸市場也有著類似的趨勢。暑運期間，支線航空運輸市場火熱，隨著“民航＋文旅”融合發展和縣域旅遊走俏，今年祖國邊疆地區和三四線中小城市吸引了更多航空旅客，黑龍江、內蒙古、陝西、湖北、新疆、西藏等熱門地區航班量同比顯著增長，伊春、富蘊、宜春、鞍山、常德等避暑旅遊地機場旅客吞吐量較去年同期翻倍。



人暢其流，貨暢其行。公眾出行活躍的同時，貨物發送同樣保持高位運行，折射出中國經濟量穩質升的新氣象。國鐵集團數據顯示，7月1日至8月31日，國家鐵路累計發送貨物6.7億噸，貨物發送保持高位運行，鐵路運輸安全平穩有序。



從港口生產來看，7月份全國港口完成貨物吞吐量14.4億噸，同比增長0.6%。集裝箱吞吐量達到2908萬標箱，同比增長7.5%。

