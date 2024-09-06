中老青年對話會在老撾舉辦

中評社北京9月6日電／據新華社報導，“加強青年交流 共築友好未來”中國和老撾青年對話會4日在萬象老撾國立大學舉辦，來自中老兩國的青年、學者和媒體代表等80餘人參加。



與會嘉賓圍繞青年群體在構建中老命運共同體過程中發揮的重要作用進行深入交流，並在落實中老命運共同體新版行動計劃、持續推動深化人文領域交流合作、加強兩國高校智庫合作、促進青年交流方面達成共識。



老撾青年代表蘇美玲和黎嘉欣表示，包括中老鐵路在內的中國技術改善了老撾人民的生活，許多老撾青年正在通過互聯網平台學習中文並瞭解中國發展，希望有更多介紹中國的書籍幫助老撾青年更好地瞭解中國。



留學老撾的中國青年代表張繼芳對於中老之間深厚的友誼有著深刻體會，她希望中老之間能進一步加強經貿和人文交流，為兩國青年創造更多機遇。



中國外文局局長杜占元在對話會上表示，期待兩國青年堅定信念，做中老長久友好的維護者；銳意進取，做中老務實合作的建設者；加強交流，做中老文明互鑒的傳播者。



老撾國立大學校長代薩努拉也勉勵兩國青年不斷增進彼此瞭解和友誼，為促進老中人文相親貢獻積極力量。



此次活動由老撾國立大學、中國外文局亞太傳播中心、外文出版社、亞太智庫聯合主辦，老撾國立大學中國研究中心承辦。



