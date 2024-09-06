推動解決老百姓“家門口”噪聲問題

中評社北京9月6日電／據法治日報報導，2023年全國合計受理噪聲投訴舉報約570.6萬件，生態環境部正下大氣力解決老百姓“家門口”的噪聲問題，積極回應人民群眾關切，保護人民群眾聲環境權益，提升人民群眾對寧靜環境的獲得感。



噪聲污染已經成為老百姓最為關心的環境問題。



生態環境部近日披露的數據顯示，2023年，全國地級及以上城市12345政務服務便民熱線以及生態環境、公安、住房和城鄉建設等部門合計受理的噪聲投訴舉報案件約570.6萬件，比上年增加120.3萬件。全國生態環境信訪投訴舉報管理平台接到投訴舉報中噪聲擾民問題占61.3%，位列各環境污染要素的第1位。



隨著經濟的發展與城市化進程的加快，噪聲污染越來越成為社會廣泛關注的問題，已成為制約生態文明建設與美麗中國建設的突出短板。生態環境部正下大氣力解決老百姓“家門口”的噪聲問題，積極回應人民群眾關切，保護人民群眾聲環境權益，提升人民群眾對寧靜環境的獲得感。



最吵公園變身寧靜園林



位於四川省成都市青羊區祠堂街9號的成都市人民公園，是鑲嵌在鬧市中的成都“老字號”公園，是體驗成都慢生活的必打卡之地。但它卻曾“惡名在外”，被戲稱為“世界最吵公園”。



這一“惡名”的來歷在於——在這裡，曾經卡拉OK和經營攤點林立，文藝演出團隊、健身壩壩舞團隊多達70餘支，嚴重擾亂了遊客及周邊住戶的生活、工作和休息，而且存在亂收費、非法盈利、亂掛錦旗、橫幅的現象，群眾對此深惡痛絕。



自2016年以來，成都市級相關管理部門、屬地街道、公園管理方多措並舉，探索出一條整治公園娛樂噪聲的“智治”新路徑。

