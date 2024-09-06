探訪第二次青藏科考普若崗日冰原大本營

中評社北京9月6日電／據新華社報導，在青藏高原最大冰原——普若崗日冰原10號冰川末端兩三公里處，30個黃色、綠色的帳篷和活動房拔地而起。記者4日來到這個海拔5400米的營地時看到，一些人或拿著測量儀器、或帶著所采樣品，來往於營地和冰川、冰川融水河流之間。這些工作在高海拔地區的人們，均為正在進行第二次青藏高原綜合科學考察研究的科考隊員。



今年8月啟動的第二次青藏科考“守護水塔——‘一原兩湖三江’重大標誌性科考活動”，聚焦普若崗日冰原（一原）、色林錯—納木錯（兩湖）和長江源—怒江源—雅江源（三江）等關鍵區域，開展綜合科學考察研究。由此，海拔最高的冰川末端大營——普若崗日冰原科考主營地應時而建。同時，本次科考還建有雙湖科考保障基地、納木錯站等4個科考分營地。



普若崗日冰原位於羌塘國家級自然保護區的核心區域，在我國海拔最高的縣級行政區——西藏雙湖縣東北約90公里。它是世界上高原冰川的典型代表，由多個相互連接的平頂冰川構成，從冰原中心向四周山谷放射溢出50多條冰舌，是中低緯度最大的冰原。



由於全球變暖，普若崗日冰原處於退縮狀態。研究顯示，2000年普若崗日冰原面積為420餘平方公里，2021年面積已縮減為約389平方公里。



“守護水塔——‘一原兩湖三江’重大標誌性科考活動”共有6個科考分隊。其中，亞洲水塔變化與影響、生態系統與碳循環、高山環境與健康等3個科考分隊的隊員，將利用普若崗日冰原主營地開展科考。



4日，亞洲水塔變化與影響科考分隊的多個科考小組隊員抵達營地。第二次青藏科考隊高級工程師李久樂告訴記者，普若崗日冰原科考主營地建設完成後運行平穩，根據不同任務，每天有人來、有人走，當天營地有36人。9月下旬，營地將會迎來科考啟動以來的人員駐扎高峰，接近120人。



在高海拔地區，由於氣壓原因，飯菜較難做熟，但記者在營地午餐時，不僅吃到了煮熟的米飯，還吃上了自助可口的四菜一湯。住宿方面，營地共有18間宿舍，每間宿舍可住8人，另有多個高海拔露營帳篷。

