從外灘大會看人工智能應用新風向

中評社北京9月6日電／據經濟參考報報導，從智能仿生手到人形機器人、飛行汽車……在9月5日開幕的外灘大會上，醫療、出行、金融、教育等多領域的人工智能最新應用紛紛亮相。這些應用依托於各類大模型的快速迭代，只需簡單的指令，就能幫助人們解決生產、生活中的各類問題。



業內人士指出，人工智能正成為影響未來發展的關鍵變量，將全方位、深層次賦能生產生活，推動產業加速智能化升級。



在大會設置的“人工智能實驗室”展區，復旦大學、阿里雲、生數科技、螞蟻集團等10家大模型廠商、高校研究機構展示了最新的大模型技術。其中，生數科技與清華大學聯合發布的純自研視頻大模型Vidu，具有一鍵生成高清視頻的強大功能。復旦大學的智能顯微成像大模型UniFMIR，突破了現有熒光顯微成像的極限，能夠大大提升生命科學和醫學研究等領域的觀察和分析質量。



與此同時，多項基於人工智能技術的最新應用也紛紛亮相。在大會開幕式上，獨臂男孩周鍵借智能仿生手演奏鋼琴引人注目。業內人士表示，當前，智能仿生手、智能仿生腿正在為康復輔具領域帶來革命性的突破。



“以智能仿生手為例，它融合了腦機接口技術與人工智能算法，通過采集、處理人體運動產生的肌電神經電信號，實現了仿生肢體的動作控制，不僅按照大腦的指令行動，更讓使用者能夠輕鬆完成各種動作，幫助受腦相關疾病困擾的人群及肢體殘障人士更好生活。”浙江強腦科技相關負責人對記者說。



特斯拉最新人工智能產品——Optimus人形機器人也亮相此次外灘大會。特斯拉機器人使用與特斯拉汽車相同的FSD系統，通過傳感器和計算機視覺，利用海量數據持續訓練。目前，機器人全身擁有28個自由度，手部擁有11個自由度，仿生學關節設計使機器人具備很強的靈活性，清晰地識別周圍物體的同時可以完成非常敏捷的運動。據介紹，特斯拉預計將於明年開始限量生產人形機器人，2025年將有超過1000個Optimus人形機器人在特斯拉工廠內幫助人類完成生產任務。



在出行領域，小鵬匯天飛行汽車帶來關於未來出行的更多想象。此次亮相的飛行器，在自動駕駛模式下，可實現一鍵起飛及降落、自動航線規劃及自動飛行，且具備多維智能空中感知避障輔助、降落視野輔助等功能，不僅為個人出行提供了新的體驗，也可應用在緊急醫療救援等公共服務領域。

