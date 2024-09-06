教育對口幫扶　讓高原牧區孩子上好學

圖①：學生在果洛西寧民族中學人工智能教育實驗中心做機器人實驗。 圖②：周全（右二）指導學生做化學實驗。 圖③：果洛西寧民族中學學生上口琴課。 圖④：果洛西寧民族中學學生在課間打籃球。（圖源：人民日報） 中評社北京9月6日電／據人民日報報導，清掃教室、領取新書、收拾宿舍……開學了，青海省果洛西寧民族中學的學生們重返校園。前不久，學校包車，將這些孩子從400多公里外的果洛藏族自治州接回西寧。



果洛藏族自治州，地處青海東南部，平均海拔4200多米，自然條件艱苦。2017年，上海投資，在西寧為果洛援建了這所寄宿制中學。



今年6月，習近平總書記在青海考察，到西寧第一站，就來到果洛西寧民族中學。總書記在這所中學調研時指出：“堅持全國一盤棋，相互幫助，特別是沿海地區要幫助西部地區，發達地區要幫助欠發達地區，都要找准角色。這其中，很重要的一個就是教育對口幫扶，要把孩子們培養好，這有深遠的意義。”



從1996年東西部扶貧協作拉開帷幕，到新時代升級為東西部協作；從給錢給物，到多層次、多形式、全方位的協作格局，資金流、資源流、技術流、人才流向西部奔湧。



以青海為例，黨中央部署上海等6個省市和清華大學等23所高校對口援青，其中教育援青實現了各學段、各地區、人才資金項目全覆蓋，推動青海全省各級各類學校辦學條件、綜合實力顯著改善和提升。



2023年6月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關於構建優質均衡的基本公共教育服務體系的意見》公布，其中提出，“加快民族地區教育發展。全面改善民族地區辦學條件，整體提升辦學水平。”黨的二十屆三中全會《決定》提出，“優化區域教育資源配置”。



在青海等欠發達地區，怎樣發揮東西部協作和對口支援政策優勢，辦好人民群眾滿意的基礎教育？新學期伊始，記者走進果洛西寧民族中學實地探訪。



從“有學上”邁向“上好學”，1萬餘名孩子從高海拔地區到低海拔地區接受更好教育



湛藍天空下，教學樓、宿舍樓黛頂紅墻，與寬闊平整的綠茵場相映成景。明亮教室裡，書聲琅琅。高三（1）班學生迪洛正和同學們一塊兒上早讀，手中捧著的新課本，散發出淡淡紙墨香。

