中評現場：第八屆中非企業家大會在北京舉行

第八屆中非企業家大會9月6日在北京舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京9月7日電（記者 海涵）第八屆中非企業家大會9月6日在北京舉行。國務院總理李強出席開幕式並致辭。出席中非合作論壇北京峰會的非方領導人及中非企業家代表、相關國際組織和機構代表約1000人參加開幕式。



李強表示，習近平主席在中非合作論壇北京峰會開幕式上發表主旨講話，宣布一攬子對非務實合作新舉措，結合中國自身現代化建設經驗，就中非攜手推進現代化、引領“全球南方”現代化等提出重大倡議，充分彰顯了中國式現代化的世界意義和時代價值。中非友誼厚重堅實，在實現現代化的道路上，中國願同非洲國家互學互鑒、互幫互助、並肩前行。



李強指出，中非經貿合作是中非合作的重要基石，近年來取得豐碩成果，為中非攜手推進現代化提供了有力支撐。中非要更加緊密團結協作，推動經貿合作向更深層次、向更高水平發展。



中非合作論壇非方共同主席國塞內加爾總統法耶，津巴布韋總統姆南加古瓦、贊比亞總統希奇萊馬、加蓬總統恩圭馬、科摩羅總統阿扎利、聖多美和普林西比總理特羅瓦達先後致辭。



法耶表示，在向著建設一個團結繁榮的非洲這個目標努力的進程中，中國的支持從未缺席。中國始終基於友好、真誠、相互尊重和互利共贏的價值觀和原則，同非方開展務實合作。讓我們共同努力，在友好和互相信任的基礎上，鞏固既有成績，開拓新的合作機遇。



姆南加古瓦表示，非洲在現代技能和技術趨勢上的轉型應該借助中國企業的成功經驗，這也能夠成為中非雙方更好地彼此理解且構建具體商業合作夥伴關係的基石，從而擴大互惠互利的經濟合作。