王受文：中非經濟互補性強具有無限合作潛力

商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文（中評社 海涵攝） 中評社北京9月7日電（記者 李子寧）2024年中非合作論壇峰會重要配套活動，第八屆中非企業家大會6日在北京舉行，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文出席並致辭。



王受文表示，習近平主席高度重視中非關係，與非洲國家領導人共同謀劃了新時代全天候中非命運共同體的美好未來，為中非企業家確立了很好的合作框架。三年前，第七屆中非企業家大會以線上線下的方式在塞內加爾首都達喀爾和北京舉行。三年來雙方企業家的合作碩果累累，中國與非洲的貿易年均增長5.9%，這一速度快於非洲全球外貿整體的增速也快於中國全球外貿的整體增速。中國企業承建了在非洲的8000多個基礎設施項目，為非洲實施的各類援助項目將近600個，培訓了7萬名非洲人才，惠澤了非洲經濟的發展和民生改善。



王受文說，習近平主席在中非合作論壇峰會開幕式上發表了重要講話，為中非企業家下一步深化合作指明了方向。中國商務部將與非洲各國經貿部門一起做好落實，按照李強總理的要求，推進三大全球倡議落地走實，推動高質量共建“一帶一路”，共創中非經貿合作新局面。我們將認真實施中非攜手推進現代化十大夥伴行動，抓好貿易繁榮，產業鏈合作、互聯互通，綠色發展新舉措，引導雙方企業積極參與非洲的工業和農業現代化。

