譚炯：國開行將為中非命運共同體作更多貢獻

國家開發銀行行長譚炯（中評社 海涵攝） 中評社北京9月7日電（記者 李子寧）2024年中非合作論壇峰會重要配套活動，第八屆中非企業家大會6日在北京舉行，國家開發銀行行長譚炯出席並發言。



譚炯表示，國家開發銀行是中國對非投融資合作的主力銀行，是全球最大的開發性金融機構。截至今年8月末，我們在非洲累計發放貸款650億美元，我們旗下的中非發展基金累計在非洲投資決策76億美元，帶動企業投資320億美元。



譚炯表示，多年來我們促發展，聚焦基礎設施，能源、礦業、製造業等重大領域，支持了尼日利亞萊基島深水港，埃及泰達蘇伊士經貿合作區等一大批標誌性重大工程，夯實經濟社會發展基礎；多年來，我們惠民生，傾力支持生態環保、醫療衛生、教育服務等領域的小而美民生項目。我們運用非洲中小企業發展專項貸款，為當地創造了27萬個就業崗位，助力提升非洲人民的獲得感、幸福感；多年來，我們聚合力，參與發起設立中非金融合作銀聯體，不斷擴大金融合作的朋友圈，為資金融通注入持續動力。



譚炯指出，當前中非關係正處於歷史最好時期，我們國開行願與大家共同努力，認真落實十大夥伴行動，對開展中非合作，我們將給予更高領域，推出更好的政策，提供更優服務，為構築新時代全天候中非命運共同體，做出我們更多的金融貢獻；我們將高站位強化戰略對接，積極助推共建“一帶一路”倡議，全球發展倡議與非盟2063年議程以及各國發展戰略的精準對接，深挖合作潛力；我們將高標準培育合作項目，充分運用好3，500億人民幣融資窗口，各類對非專項貸款和各類的合作機制等等，聚焦中非重大關切，推動更多標誌性成果早日落地；我們將高水平推進金融創新，探索通過銀團貸款，股權投資等多種金融工具，切實提升對非的金融服務質效。

