烏克蘭議會任命9名內閣部長

中評社北京9月6日電／烏克蘭最高拉達（議會）5日任命9名內閣部長，這是俄烏衝突爆發以來烏內閣最大規模的人事調整。



新華社援引烏克蘭媒體報導，包括烏外長德米特里·庫列巴、副總理伊琳娜·韋列修克、副總理奧莉加·斯特凡尼希娜、司法部長、戰略產業部長在內的多名內閣成員日前向最高拉達遞交辭呈，最高拉達批准了他們的辭呈。



據烏克蘭國際文傳電訊社報導，根據最高拉達5日的任命，安德烈·西比加替代庫列巴出任外交部長。西比加曾任烏克蘭駐土耳其大使、烏總統辦公室副主任，今年4月被任命為烏外交部第一副部長。



曾擔任基輔州州長及總統辦公室副主任的阿列克謝·庫列巴出任負責重建事務的副總理兼社區與領土發展部長。斯特凡尼希娜任副總理兼司法部長。尼古拉·托奇茨基出任文化與戰略傳播部長。



原烏克蘭國家財產基金負責人維塔利·科瓦利擔任農業政策與糧食部長，原烏國防工業集團負責人格爾曼·斯梅塔寧出任戰略產業部長。



烏克蘭總統澤連斯基5日晚發表電視講話說，期待內閣爭取更多國際金融和國防支持，希望“每個在職官員都能做出切實成績”。



自2022年2月俄烏衝突爆發以來，烏克蘭政府已經歷幾輪“大換血”。去年9月，澤連斯基解除了國防部長列茲尼科夫的職務。