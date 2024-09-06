《數字技術助力新質生產力發展報告》發布

（圖源：新華社） 中評社北京9月6日電／據新華社報導，9月5日，中國國際經濟交流中心、騰訊研究院、騰訊雲三方聯合撰寫的《數字技術助力新質生產力發展報告——十大產業實踐案例分析》（以下簡稱“報告”），在2024騰訊全球數字生態大會上正式發布。報告分析認為，數字技術是培育和發展新質生產力的動力引擎，並且通過精選十大產業實踐案例，展示數字技術應用路徑和前景，助力企業數字化轉型升級、發展新質生產力助推高質量發展。



中國國際經濟交流中心副理事長、國務院發展研究中心原副主任王一鳴表示，近年來，以騰訊為代表的一批中國數字科技企業圍繞人工智能、雲計算、大數據等前沿技術不斷開拓創新，積極推動數字技術在千行百業落地應用，提升了各行業數字化、智能化水平。數字科技企業是新質生產力的重要組成部分，也是推動千行百業發展新質生產力的重要載體。



大會上，中國國際經濟交流中心創新發展研究部部長李鋒，中國國際經濟交流中心創新發展研究部處長梅冠群，騰訊研究院首席經濟學顧問吳緒亮，騰訊雲副總裁、智能製造與智慧能源負責人曹磊，騰訊雲副總裁、智能製造與智慧能源解決方案負責人蔡毅，作為三方代表共同發布了報告。



數字技術是培育和發展新質生產力的動力引擎



梅冠群表示，當前以數字經濟為代表的新一輪科技革命和產業變革正在蓬勃興起，數字化、網絡化、智能化技術加速創新，並與各行業深度融合，形成了大量新經濟、新業態、新模式。數字技術迭代速度快、影響範圍廣，正以前所未有的方式重塑經濟組織方式，催生新型生產關係，帶動新質生產力發展。加快培育和發展新質生產力，是我國推進產業高質量發展的重要抓手和著力點，而數字技術已成為發展新質生產力的動力引擎。數字技術作為和歷史上的蒸汽機、內燃機和電力類似的通用性技術，不僅自身持續嬗變生成源源不斷的先進生產力，還通過助力各行各業，重塑生產組織方式，改變生產流程，提高生產效率，推動各行業駛入高質量發展的“快車道”。



數字經濟作為我國經濟新動能的作用日益凸顯。數據是新型生產要素，特別是海量的數據被網絡化、智能化和雲化後，數據的戰略資源價值正在被盤活，對經濟發展正在發揮越來越重要的作用。有數據顯示，數據流動量每增加10%，能帶動GDP增長0.2%。

