螞蟻數科CEO趙聞飈披露業務戰略

螞蟻數科外灘大會展區（圖源：新華社） 中評社北京9月6日電／據新華社報導，“過去一年，螞蟻數科客戶數增長35%，旗下多個產品取得所屬賽道市場份額領先。”9月5日下午，螞蟻數科CEO趙聞飈在外灘大會媒體交流會上透露。這是自今年3月份螞蟻數科獨立化運營後，趙聞飈首次對外公布公司的業務進展及戰略布局。



趙聞飈還透露，出海是螞蟻數科的重要戰略之一，未來期待螞蟻數科出海業務能夠貢獻五分之一的總營收，成為重要的發展方向。此前，螞蟻數科曾公布，2023年海外業務營收增速達到300%。



趙聞飈認為，隨著產業數字化逐漸步入深水區，數字技術與傳統行業的簡單融合，已經不能滿足發展需求。產業數字化必須從單點局部轉變為全局提效，從單一走向全路徑升級。



圍繞產業數字化的多樣化需求，目前螞蟻數科已經形成ABC三大業務板塊：首先是雲服務（Cloud＋），幫助企業邁入數字化“上雲”階段，打造更強大的科技引擎；第二塊是AI服務（AI＋），以AI技術重構升級風控、營銷等場景效率，助力企業在大模型時代建立競爭優勢；第三塊是區塊鏈服務（Blockchain＋），通過科技構建產業信任，提升數字化協作效率，加速數據資產流通。



目前，螞蟻數科旗下多個產品取得所屬賽道市場份額第一。其中區塊鏈服務品牌螞蟻鏈佔中國BaaS市場份額達26.5%，連續四年位列第一；隱私計算服務品牌摩斯以35.3%的份額連續兩年位居中國隱私計算平台市場第一；安全風控品牌蟻盾也位列亞太反欺詐市場第一。



隨著數字化不斷發展，海量數據爆發，產業鏈上下游數字化協作愈加緊密。趙聞飈認為，“產業數字化的需求多種多樣，即便是前沿如大模型技術，也很難成為產業數字化的唯一解，因此，螞蟻數科會投入區塊鏈、物聯網、隱私計算、AI等多種數字技術創新，打造數字資產流通網絡，釋放產業數字化新紅利。”



在外灘大會期間，由螞蟻數科主辦的分論壇上，圍繞Web3的創新實踐成為行業熱議話題。螞蟻數科長期投入Web3技術創新研發，打造了高性能、大規模的區塊鏈網絡架構HOU，並支持跨鏈互聯。近日，螞蟻數科與朗新科技合作發行的首單跨境RWA入選香港金融管理局局首批資產代幣化案例，在Web3技術賦能實體產業方面邁出關鍵一步。

