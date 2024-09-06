中國駐菲使館談聯大第2758號決議有關問題

中評社北京9月6日電／據中國駐菲律賓大使館：日前，中國駐菲律賓使館發言人就聯大第2758號決議有關問題接受菲媒體採訪，主要內容如下：



一、聯大第2758號決議的核心內容是什麼？



1971年10月25日，第二十六屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，白紙黑字清楚寫明，“恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的，承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一，決定恢復中華人民共和國的一切權利，承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。”



二、聯大第2758號決議解決了什麼問題？



聯大第2758號決議從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國及其國際機構的代表權問題，明確了世界上衹有一個中國，台灣是中國的一部分，而不是一個國家，中國在聯合國的席位衹有一個，中華人民共和國政府是唯一合法代表，不存在“兩個中國”“一中一台”。



聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，台灣作為中國的一個省，沒有任何依據、理由或權利參加聯合國及其相關機構。該決議通過以後，聯合國及其專門機構乃至其他國際和地區組織均嚴格遵守，恪守一個中國原則，堅持台灣是中國的一個省，不承認台灣當局所謂在國際上的代表權。聯合國秘書處法律事務辦公室多份法律意見明確指出，“台灣是中國的一部分”，“台灣作為中國的一個省沒有獨立地位”，“台灣當局不享有任何形式的政府地位”，“如需在秘書處文件中提及‘台灣’，則必須使用‘中國台灣省’這一表述”。50多年來，聯合國秘書長及其發言人在涉台表態時也都明確，聯合國以聯大第2758號決議為指引，堅持一個中國原則。

