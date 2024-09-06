小微企業普惠理財的創新與發展

中評社北京9月6日電／據新華社報導，普惠金融旨在提升金融服務的覆蓋面和可得性，其最終目標是實現金融服務的均等化，讓每類主體都能分享到金融發展的紅利。隨著中國普惠金融事業進入新的發展階段，信貸覆蓋度和滿足度已達到較高水平，金融服務的重心正在從解決融資難題擴展到滿足財富管理、保險等更廣泛的金融需求。



在這樣的背景下，以小微企業和居民為主要服務對象的普惠理財，重要性開始日益凸顯。2023年9月，國務院發布《關於推進普惠金融高質量發展的實施意見》，明確指出要“構建類別齊全、策略豐富、層次清晰的理財產品和服務體系”，“滿足滿足居民多元化資產管理需求”，反映了我國普惠金融不斷深化的發展趨勢。



小微企業理財面臨的挑戰



隨著市場經濟的發展和金融知識的普及，小微經營者的理財意識逐漸增強。越來越多的小微開始重視資金管理，通過合理的理財規劃來提高資金使用效率。



據國家市場監督管理局統計，截至2023年底，全國共有個體工商戶1.24億戶，中小微企業5200萬。超1.7億戶小微的每年營業收入接近50萬億，是銀行理財最具潛力的客群之一。他們本身有著豐富的理財需求，收益的增多可以帶來經營韌性的提升。



但是，從實踐來看，小微企業和個體工商戶在理財方面存在著諸多挑戰：一是資金波動大，周轉頻繁。小微企業經營周期短，收入不穩定，資金周轉速度快，對理財產品的流動性要求較高。二是風險承受能力較低。小微企業抗風險能力弱，維持生產經營的穩定是其首要目標，因此在進行資金管理時，會更傾向於低風險、穩健型的理財產品。三是專業知識缺乏。小微企業主往往缺乏專業的理財知識和經驗，此外，還受制於信息不對稱等因素，難以做出合理的投資決策。四是傳統理財產品匹配度較低。現有的理財產品供給以大中型企業或個人客戶為主，對小微企業而言，大企業資管服務門檻高、費用高昂；個人理財產品又難以滿足小微企業對資金流動性和收益性的雙重需求，可供選擇的適配產品相對短缺。



如何有效滿足這一龐大群體的理財需求，是普惠理財急需解決的重要課題。

