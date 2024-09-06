創新體驗　聯想推出款開創性AI　PC

ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition（圖源：新華社） 中評社北京9月6日電／據新華社報導，9月5日，聯想集團在聯想創新世界2024（Innovation World 2024）大會上，展示了其在人工智能領域的最新成果，推出了一系列創新性的 AI PC設備，涵蓋ThinkPad、ThinkBook、Yoga和IdeaPad（小新）等多個產品線，旨在改變企業和消費者的用戶體驗。



聯想集團執行副總裁、智能設備業務集團（IDG）總裁Luca Rossi表示，聯想集團致力於不斷突破創新的邊界，將人工智能技術普及至每一個角落。聯想最新推出的AI PC產品，尤其是創新性的Aura Edition系列，標誌著聯想在提供高度個性化、高效且安全的計算體驗方面邁出了重要一步。



聯想針對商務用戶推出了ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition（ThinkPad X1 Carbon AI 2025 Aura 元啟版），這款與英特爾合作開發的高端商務筆記本，其起始重量僅為980克，在14英寸旗艦產品中實現了前所未有的輕薄設計，搭載英特爾酷睿Ultra 200V系列處理器，NPU算力超過45 TOPS，提供了AI功能和以用戶為中心的設計。



聯想Aura Edition系列擁有多項開創性的創新功能，Smart Modes能夠根據用戶行為自動調整性能和AI功能，Smart Share可在智能手機和聯想筆記本電腦之間提供無縫的圖片共享體驗，利用AI虛擬傳感器技術，用戶只需在筆記本電腦屏幕邊緣觸碰支持的智能手機，即可實現設備間簡單的拖放傳輸相册的照片，同時支持iOS和Android平台，而Smart Care服務則提供全天候的實時支持，確保用戶始終得到必要的幫助。



同時，聯想還展示了搭載AMD Ryzen AI處理器的ThinkPad T14s Gen 6（ThinkPad T14s AI 2025 AMD）和ThinkBook 16 Gen 7＋，這些設備在多任務處理、創意表達和能效方面展現了卓越的性能。



聯想還推出了AI PC Fast Start解決方案，幫助企業快速過渡到支持AI的設備，通過AI咨詢和簡化部署，最大化投資回報。



此外，自動旋轉屏AI PC——ThinkBook Auto Twist通過大會首次展示，該設備採用了自動翻轉設計，集人工智能驅動的靈活性、智能交互和增強的安全性於一身，為用戶提供了無縫的符合人體工程學的全新計算體驗。

