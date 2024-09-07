稻城座談會：兩岸媒體人共享最後一片净土

全國台聯2024年兩岸媒體人四川行座談會在稻城縣人民政府舉行（中評社 馬一鳴攝） 中評社甘孜9月7日電（助理記者 馬一鳴）9月6日下午，全國台聯2024年兩岸媒體人四川行座談會在稻城縣人民政府舉行。稻城位於四川省西南部、甘孜州南部，地處川滇兩省三州五縣交界之地，幅員面積7323平方公里，縣城海撥3750米，為四川省第四高海拔縣。全縣轄8鄉5鎮、89個行政村和3個社區。



據瞭解，經統計，截至2023年底，稻城縣全縣常住人口3.4萬，其中藏族人口約占92%。境內地勢北高南低，垂直高差超過4000米，立體氣候明顯，獨特的地貌結構孕育了壯美的自然景觀，旅遊資源富集，北部海子山國家級自然保護區，是全國唯一低緯度古冰帽和青藏高原最大古冰體遺跡，被列入《中國可建地質公園推薦名錄》。南部亞丁風景區，被譽為“香格里拉之魂”“藍色星球上最後一片淨土”。中部皮洛遺址位居2021年國內“十大考古發現”榜首，填補了全世界高海拔地區舊石器時代考古的一項空白。同時，在該區域內構建形成了以天文科學園和皮洛遺址為核心，以海子山、波瓦山為支撐的“1＋2”格局。



據稻城縣政府人士介紹，近年來，稻城縣在推進當地生態文明建設、鄉村振興、民族團結等方面取得了一系列豐碩成果。稻城縣委縣政府貫徹習近平生態文明思想，始終踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，堅決打好長江經濟帶污染防治和生態環境保護的攻堅戰，依托生態資源的優勢，把握發展態勢，搶抓政策機遇，堅持綠色發展，全面提升生態文明建設水平，努力開創民族地區全域旅遊發展的新局面。稻城縣積極落實其特色產業發展，推行藏豬、牦牛“2＋x＋n”的產業發展思路和“借豬還豬”的利益聯結機制，以及訂單農業種養循環的發展新路徑，著力提升農牧民群眾的幸福感和獲得感。



另外，稻城縣在黨中央、國務院以及省、州黨委政府的堅強領導下，深入學習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記關於加強和改進民族工作的重要思想，全面貫徹落實黨中央、省委、州委關於築牢中華民族共同體意識作為主線，做好各項工作的部署要求，緊緊圍繞“中華民族一家親、同心共築中國夢”目標，依托當地獨特的資源優勢，緊抓國家、省州政策機遇，準確把握發展態勢，強化黨的基層執政能力建設，夯實稻城長治久安根基。



此次四川行活動中，來自兩岸的媒體人將去往甘孜藏族自治州稻城縣、鄉城縣、得榮縣以及成都市進行參訪采風，從川西地區走到“天府之地”，用腳步丈量甘孜高原，眼觀自然風光，用鏡頭記錄四川的風土人情，瞭解該地區的鄉村振興、生態治理、經貿交流現狀，參訪大國工程基地，感受其歷史文化、民族團結和科技進步。

