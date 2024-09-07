稻城民宗局答中評：開創民族團結進步新局面

稻城縣政府民族宗教事務局的代表四朗拉姆（中評社 馬一鳴攝） 中評社甘孜9月7日電（助理記者 馬一鳴）9月6日下午，全國台聯2024年兩岸媒體人四川行座談會在稻城縣人民政府舉行。會上，稻城縣政府民族宗教事務局的代表四朗拉姆介紹了稻城縣在促進當地民族團結方面所取得的一系列成果。四朗拉姆表示，在促進民族團結方面，稻城縣政府致力於將鑄牢中華民族共同體意識納入到各項理論學習宣傳活動中，積極與省州對接，爭取進步示範項目，打造民族團結進步的村落村寨。



在交流討論環節，中評社記者提問到，稻城縣作為一個少數民族的聚居區，縣政府採取了哪些具體的措施來推動當地的民族團結？



四朗拉姆告訴記者，自2014年6月啟動民族團結進步創建工作以來，稻城縣緊扣“中華民族一家親、同心共築中國夢”這個目標，把“維護祖國統一，加強民族工作”作為工作的著眼點和著力點，把民族團結與脫貧攻堅、鄉村振興相結合，與民生改善相結合，與民族文化相結合，實現全縣民族團結進步，各項事業不斷進步，把民族團結進步工作作為促進各民族交往交流交融、築牢中華民族共同體意識的現實路徑，作為夯實稻城長治久安的重要抓手，融入全縣經濟發展全過程，不斷開創造成民族團結進步事業新局面。



具體措施上，她表示，首先，稻城縣政府營造了良好的氛圍，常更新街道兩側的標語。其次，打造民族團結進步示範點位，例如在宗教活動場所、學校、企業、鄉鎮等地，來促進民族團結進步。此外，借助甘孜州的活動，推出了鑄牢中華民族共同體意識，民族團結進家庭、進寺廟的實踐行動等等。

