螞蟻集團與寧波銀行達成戰略合作

（圖源：新華社） 中評社北京9月6日電／據新華社報導，9月4日，螞蟻集團與寧波銀行簽署戰略合作協議。雙方將基於“對等開放、互利共贏”的合作原則，在零售信貸、數字支付、財富管理、科技創新等六大領域深化合作，尤其是加強數字科技、基礎技術應用等方面的交流與合作，加快構建互聯網＋金融的合作發展新生態，共同助力實體經濟高質量發展。



寧波銀行作為全國20家系統重要性銀行之一，秉持“真心對客戶好”理念，堅定不移地實施差異化經營策略，推進專業化、數字化、平台化、國際化經營，持續為客戶創造價值，在激烈的行業競爭中不斷夯實高質量發展的基礎。



螞蟻集團積極擁抱AI浪潮，持續投入前沿科技，聚焦人工智能、數據庫、區塊鏈、隱私計算、安全科技等核心技術，推出一系列數字科技解決方案，助力產業數字化升級與協作，不斷提升普惠服務的廣度和深度。



按照協議，雙方將在零售信貸、數字支付、財富管理、科技創新等六個領域深化合作。其中，將加強數字科技、基礎技術應用等方面的交流與合作，包括但不限於區塊鏈、隱私計算、人工智能、安全科技、移動開發及雲原生技術應用等技術領域。探索建立創新實驗室共同研究金融服務應用，充分發揮螞蟻集團技術和平台優勢，促進寧波銀行金融科技應用生態的繁榮及客戶服務體驗升級，為數字化轉型提供新動能。



依托寧波銀行金融科技應用需求以及螞蟻集團在前沿技術領域研究，雙方將聯合在大模型、大數據、高性能計算、區塊鏈、數字貨幣、信創等領域探索聯合創新，共同推動新技術應用的研究落地。