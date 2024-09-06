科技賦能網絡視聽產業發展

中評社北京9月6日電／據科技日報報導，“當前，超高清、生成式人工智能等新技術迅猛發展，為網絡視聽與各藝術門類的融合與互鑒提供了無限可能。”9月2日，在第二屆北京網絡視聽藝術大會開幕式暨高峰研討活動上，北京市廣播電視局黨組書記、局長王傑群說，“我們要更好發揮視聽科技的賦能作用，推進網絡視聽創作理念、內容、形式、方法、手段全方位創新，探索網絡創新與不同藝術領域的跨界融合，滿足人民群眾的美好精神文化需求。”



技術變革加速推動網絡視聽產業迭代升級，網絡視聽內容生產的智能化水平不斷提升。各大網絡視聽平台正積極為精品內容創作探索更多有益的發展路徑，讓新技術、新應用、新場景、新業態等不斷為內容賦能。



“網絡視聽行業因技術而生，因技術而興。”愛奇藝創始人、首席執行官龔宇介紹，近年來，公司致力於依靠科技創新應用推動中國影視工業化進程，提升內容創作能力、運營效率和用戶體驗。“我們最近建立起的‘管理＋製作’雙輪驅動智能製作系統，推動了專業內容生產的標準化、專業化和規模化；自制內容管理系統已經覆蓋公司的劇集、電影、動漫等全部項目，以數據驅動輔助管理團隊實現高效決策。”龔宇說。



作為以互聯網為基礎的“科技＋文化”公司，騰訊公司也在不斷探索文化與科技融合共生的新路徑。“影視作品尤其是大製作的電影和電視劇，製作過程往往複雜且冗長。”騰訊公司總編輯、公共政策副總裁朱殿君介紹，公司正在通過數字化手段，打破傳統製作流程中的壁壘，實現各個環節的無縫對接。新技術的落地將大幅提高製作效率，在為創作賦能的同時，也能提高作品的穩定性和一致性。