發展新型信息基礎設施　加速打通信息大動脈

中評社北京9月6日電／據經濟日報報導，9月4日，工業和信息化部等11部門聯合印發《關於推動新型信息基礎設施協調發展有關事項的通知》，部署優化新型信息基礎設施整體布局，提升新型信息基礎設施系統發展水平和服務能力，為更好培育發展新質生產力提供基礎支撐。



新型信息基礎設施是經濟社會發展的信息大動脈。從組成內容看，新型信息基礎設施主要是指基於新一代信息通信技術演化生成的基礎設施，例如，以5G、移動物聯網、衛星互聯網等為代表的網絡基礎設施，以數據中心、智能計算中心等為代表的算力基礎設施，以人工智能、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施。新一代信息通信技術是當前最活躍頻繁的創新領域，其迭代升級也帶動新型信息基礎設施形態不斷更新豐富。



新型信息基礎設施是經濟社會數字化轉型的基礎。2018年12月召開的中央經濟工作會議首次提出新型基礎設施建設。業內認為，“新基建”包括5G基站、特高壓、城際高速鐵路等七大領域，涉及諸多產業鏈，將構建支撐中國經濟新動能的基礎網絡。信息基礎設施正是“新基建”的一大重要內容。實踐證明，新型信息基礎設施對高質量發展發揮了重要支撐作用，其所蘊含的創新驅動、智能升級等特徵都是培育新質生產力的關鍵要義。



我國已形成網絡、算力和新技術基礎設施全面發展的格局。適度超前建設是新型基礎設施的普遍特點。超前，是為了刺激帶動產業發展創新，以建設促應用，在新一輪變革中贏得先機；適度，則是要考慮新一代信息技術發展路徑、商業模式的不確定性，不過度過快發展。在這一宗旨的引導下，我國已建成全球規模最大、技術領先的5G網絡、光纖寬帶網絡和移動物聯網絡，算力基礎設施規模和水平居全球前列，新技術設施蓬勃興起。



繼續加快建設新型信息基礎設施，重在協同。新型信息基礎設施與傳統基礎設施的融合一直是個難題，新型信息基礎設施自身也存在跨區域、跨網絡、跨行業協同難的問題。黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，構建新型基礎設施規劃和標準體系，健全新型基礎設施融合利用機制，推進傳統基礎設施數字化改造，拓寬多元化投融資渠道，健全重大基礎設施建設協調機制。強調的也正是協同。

