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我國成功發射吉利星座03組衛星
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2024-09-06 19:02:37
9月6日2時30分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號運載火箭，成功將吉利星座03組衛星發射升空，10顆衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（圖源：新華社）
中評社北京9月6日電／據新華社報導，9月6日2時30分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號運載火箭，成功將吉利星座03組衛星發射升空，10顆衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。
這次任務是長征系列運載火箭的第534次飛行。
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