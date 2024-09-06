青海西寧：有訴必應提速度　未訴先辦有溫度

圖為8月27日西寧市城中區鳳凰山路249號院施工現場。（圖源：新華社） 中評社北京9月6日電／據新華社報導，過去遇到暴雨天氣，青海省西寧市城中區鳳凰山路249號院的72戶居民總是惴惴不安。院子背後，有一處山坡存在滑坡隱患，距離最近的住戶還不到5米。249號院樓棟長李富蓉沒想到的是，一通電話，讓她心裡懸著的石頭落了地，“現在不擔心了，隱患點開始整治，我們以後也能睡個安穩覺了”。



李富蓉說的這通電話，就是西寧市12345政務服務便民熱線。2023年10月，青海省西寧市探索建立黨建引領“有訴必應馬上辦”機制，以解決群眾急難愁盼的問題為出發點，升級改造西寧12345政務服務平台，以12345政務服務便民熱線及其他網絡平台為主渠道，優化辦理流程，打破了各個單位各自受理、效率低下的局面。



來到鳳凰山路249號院，記者看到，施工隊正在清理泥沙，加緊開挖排水渠。城中區南灘街道南山西社區黨委書記甘振華說，之前社區和相關部門就採取了很多防範措施，但因社區缺乏專項資金和專業人員，沒法根本解決問題。



為壓實責任，減輕基層負擔，西寧市委組織部依托“有訴必應馬上辦”機制，制定配套措施，暢通12345社區（村）專線渠道受理疑難問題，統籌行業部門協商共治。



今年4月，甘振華抱著“試試看”的態度撥通12345社區（村）專線，第二天區自然資源部門工作人員就主動聯繫了她。經過現場勘測和排查，工作人員將這處滑坡點納入區級地質災害防治項目。“棘手問題可以向上反映，基層拖延擱置的情況少了，主動發現問題的積極性高了，形成良性循環。”甘振華說。



一場改革，推動重心下移；一條熱線，撬動基層治理。為解決單位訴求辦理空轉、主協辦單位相互推諉等問題，西寧市政務服務監管局建立“有訴必應馬上辦”三級派單目錄和2000餘訴求分類事項。訴求處置辦理時限從原來1、5、10、15日壓縮至1、3、7、11日，對於保基本民生的水、電、氣、暖等訴求，做到日清日結。



“改革打破了行政組織的‘條塊分割’，形成了基層治理合力。”西寧市城市管理局局長方以波說，今年，針對群眾集中投訴占道經營影響出行的問題，城管局專題分析，探索“潮汐攤位”“商圈外擺”等管理模式，聯動市場監管、交通、消防等部門協同治理。全市占道經營投訴由去年的月均300件，下降到今年的130件。

