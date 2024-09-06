南昌高新區產業發展跑出“加速度”

中評社北京9月6日電／據新華社報導，兆馳晶顯、中微公司、晶能光電等行業翹楚紛至沓來，這裡的LED芯片產能已躍居全球前三，躋身國內最大的大功率LED光源生產基地，手機閃光燈和移動照明出貨量在全國名列前茅。



以全市二十五分之一的土地創造三分之一的工業增加值，這裡的工業營業收入占全市比重超過50%，全區電子信息產業營收占全省電子信息產業近15%的份額，在國家級高新區綜合排名連年進位。



北大南昌創新研究院、北航江西研究院等大院大所、新型研發機構先後落戶這裡，一批百億級高新技術企業、專精特新“小巨人”企業、國家級科技型中小企業拔節生長。



近年來，面對複雜嚴峻的經濟形勢，南昌高新區創新推動製造業向高端化、智能化和綠色化轉型，今年上半年規上工業企業利潤總額同比增長81.2%，其中高新技術製造業利潤同比增長高達175.5%，“鏈主”企業頻頻加碼投資，產業發展逆勢而上跑出“加速度”。



培育產業生態



華燈初上，流光溢彩。每到夜晚，南昌贛江兩岸600多棟建築上的LED燈光秀絢爛奪目。



這些“光”，來自南昌大學國家矽基LED工程技術研究中心。依托中國科學院院士江風益團隊開辟的世界第三條藍光LED技術路線，南昌高新區重點打造矽襯底LED全產業鏈集群，率先在全球實現矽襯底GaN基LED產業化，大功率LED光源產能位居全國前列。



一個區域面積僅為全市二十五分之一的開發區，何以成為全國LED產業重要產區？

