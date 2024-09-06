築“谷”謀峰譜寫“天堂硅谷”新篇章

中評社北京9月6日電／據新華社報導，近日，杭州高新區（濱江）新質生產力直播間迎來“第三彈”，新能源發電站創始人林東做客直播間，講述發電站背後的科技知識和創業故事，為觀眾帶來全新體驗。眾多“濱江產”硬核企業和黑科技產品通過這個小小的直播間收穫更多影響力和訂單。



擁抱潮流、敢於爭先是杭州高新區（濱江）的鮮明底色和政企共識。這個開播不久便走紅網絡的直播間正是其因地制宜發展新質生產力，促進實體經濟與數字經濟深度融合的創新探索。



杭州高新區成立於1990年，是國務院批准的首批國家級高新技術產業開發區之一。濱江區成立於1996年。2002年，高新區和濱江區兩區整建制合二為一，成立杭州高新區（濱江），實行“兩塊牌子、一套班子”。



建設“天堂硅谷”、打造“硅谷天堂”。近年來，杭州高新區（濱江）充分發揮政策優勢、區位優勢、產業優勢和人才優勢，大力發展數字經濟，積極擁抱未來產業，以打造“中國數谷”“中國視谷”“國際零磁科學谷”為重要抓手，推進經濟社會高質量發展。



以占地不到浙江全省0.1%的土地面積，創造出全省約3%的地區生產總值。在這片創新創業的熱土上，平均每平方公里就有1家上市公司，數字經濟核心產業增加值占全區地區生產總值的比重高達75.6%。



2023年2月，杭州高新區（濱江）作為“中國數谷”試點示範“核心區”啟動建設。一年多來，全國首批跨境交流專用通道等改革試點在此落地，探索構建數據交易場所、“數據發票”、數聯網和區塊鏈跨鏈互認機制等“三數一鏈”基礎設施體系。



杭州高新區（濱江）還發布《“中國數谷”數據要素“改革沙盒”試點方案》，建立數據要素流通合規中心。一項統計數據顯示，“年輕”的“中國數谷”目前已累計上架數據產品2400多個，註冊“數商”1600多家，完成交易超52億元。

