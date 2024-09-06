美國稱加沙停火協議談成90%　以色列否認

中評社北京9月6日電／央視新聞報導，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）圍繞加沙地帶停火和互換被扣押人員的談判停滯不前。美國國務卿安東尼·布林肯9月5日稱，90%的提案內容已獲得以色列和哈馬斯認可。然而，以色列總理本雅明·內塔尼亞胡否認這一說法，稱停火協議“並未接近達成”。



“關鍵議題”存分歧



布林肯5日在新聞發布會上說，基於他所見，以色列和哈馬斯已就90%停火提案內容達成一致，但雙方對部分“關鍵議題”尚存分歧，其中包括駐扎加沙地帶“費城走廊”的以軍去留問題。



布林肯呼籲衝突雙方盡快解決分歧。他還向內塔尼亞胡“勾勒”以色列與沙特阿拉伯關係正常化前景，稱美方相信以沙雙方仍有可能達成“歷史性協議”。內塔尼亞胡把推動以色列與阿拉伯國家關係正常化視為重要外交戰略。



美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比當天告訴媒體記者，過去數月來，停火談判相關方在敲定停火提案構架方面“進展巨大”，衝突方目前僅對提案的“落實細節”存在分歧。



一名不願具名的美國官員4日向媒體放出風聲，稱以色列和哈馬斯已就美國先前提出的一份過渡性提案大部分內容達成共識，眼下主要就雙方在押人員互換人數等存在分歧。換人安排因近日6名以方被扣押人員死亡而再添變數。



據以方說，約百名以方人員被扣押在加沙地帶，估計其中一半已經死亡。以軍本月1日通報，在加沙地帶發現6名以方被扣押人員遺體。以色列數十萬民眾當晚走上街頭，呼籲政府盡快與哈馬斯達成停火協議，促成被扣押人員獲釋。

