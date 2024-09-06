新總理艱難產生　法國政局能否向穩？

中評社北京9月6日電／法國總統馬克龍5日任命資深右翼政治人物米歇爾·巴尼耶為新總理，並責成他組建新政府，結束了該國前所未有的超50天“無政府”狀態。



新華社報導，分析人士指出，馬克龍任命巴尼耶為總理，是因為他暫時能被多個不同黨派接受。不過，巴尼耶上任後將面臨應對左翼陣營反對等巨大挑戰，他作為法國新總理的命運仍充滿不確定性。



“花落”巴尼耶



法國總理換人，源自馬克龍的一場政治“豪賭”。在6月上旬的歐洲議會選舉中，馬克龍作為中間派所領導的執政黨復興黨得票率遠低於極右翼政黨國民聯盟，馬克龍隨即宣佈解散國民議會、提前舉行新一屆國民議會選舉，希望借此喚起民眾對極右翼崛起的“危機意識”。然而7月上旬結束的選舉結果是，左翼聯盟“新人民陣線”所獲議席數最多，屬於中間派的執政黨聯盟“在一起”排名第二，國民聯盟及與之結盟的部分右翼共和黨人士在左翼和中間派聯手阻擊下排名第三。在國民議會總共577個席位中，上述三個陣營的議席數在140至190席之間，均遠低於達到過半數所需的289席。



根據法國憲法，總統有權任命總理。但按慣例，總理一般來自在國民議會中佔據多數的政黨或政黨聯盟。於是，來自執政黨復興黨的時任總理阿塔爾在選後提交辭呈，馬克龍于7月16日批准辭呈但未任命新總理，阿塔爾隨之成為看守總理。“無政府”狀態持續50多天後，馬克龍最終選擇了來自右翼共和黨的巴尼耶。



今年73歲的巴尼耶曾在密特朗、希拉克和薩科齊任總統期間擔任政府部長，並兩次擔任歐盟委員。他2016年起任歐盟負責與英國談判的首席代表，在英國“脫歐”的相關談判中展現出務實有效的溝通手段，得到各方認可，被譽為“脫歐先生”。

