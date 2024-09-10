中評關注：東莞台博會上的“科創”新亮點

“人工智能 半導體館”是本屆台博會面積最大、名企最多的展館（中評社 盧哲攝） 中評社東莞9月10日電（記者 盧哲）為期4天的2024第十五屆東莞台灣名品博覽會（以下簡稱“東莞台博會”）9月5日在東莞開幕。本屆展會以“深化創新合作 共謀融合未來”為主題，聚焦產業、市場、家園三大領域，重點呈現AI、半導體、智能製造、3C電子、生物科技等領域的台企名品，吸引了包括世界500強、上市名企、行業龍頭在內超600家企業匯聚東莞，展位超2000個，連鎖商超、電商平台等採購商超3000家。



中評社記者在東莞台博會現場看到，科技創新和先進製造成為本次展會的最大亮點之一。“人工智能 半導體館”是本屆台博會面積最大、名企最多的展館，呈現了AI、半導體、智能製造領域的新動態。該展區集聚了一批龍頭展商，人工智能的電子機械在展示其精密的運作，服務器、芯片及智能製造相關展區也吸引眾多參觀人士、採購商前去詳談。



隨著全球人工智能需求普及，中國大陸的科技巨頭也在加速構建自身的AI體系，對相關產業產品需求激增。根據《東莞市數字經濟發展報告（2023年）》，東莞目前人工智能企業超過500家，人工智能產業及相關領域營業收入達1200多億元，全市人工智能產業集聚迅猛發展，帶動更多相關企業來莞投資。近年來，作為全國規模最大的台博會之一，東莞台博會堅持辦好電子專業展，重點呈現人工智能、半導體、物聯網、3C電子等領域的台資企業，充分發揮集聚效應，吸引多家上市龍頭及重量級台資企業參展。